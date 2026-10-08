Στη σκιά του σκανδάλου με τις 114 οικονομικές παραβάσεις η Μάντσεστερ Σίτι είναι αντιμέτωπη με τεράστιες συνέπειες. Μπορεί να βασίζεται στη διπλωματική πίεση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προκειμένου να αποτραπεί η μεγάλη καταστροφή, ωστόσο η Premier League δεν έχει την πολυτέλεια να επιβάλει τις ελάχιστες κυρώσεις…

Το ερώτημα που τίθεται είναι πως θα αντιδράσουν οι «αστέρες» της ομάδας, σε περίπτωση που υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις. Τις τελευταίες ημέρες, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι οι Citizens κατηγορούνται πως δεν ενημέρωσαν τους παίκτες που απέκτησαν το καλοκαίρι, ενώ γνώριζαν ήδη την δυσμενή ετυμηγορία της Premier League.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι εκπρόσωποι των παικτών έχουν εξετάσει το συμβόλαιο του πελάτη τους για να προβλέψουν τυχόν πιθανές ενέργειες.

Ήδη, ο ατζέντης ενός από τα αστέρια της ομάδας, εμφανίστηκε σίγουρος. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Radio Napoli Centrale, ο Έαϊόλα, εκπρόσωπος του Ιταλού τερματοφύλακα, Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, αποκάλυψε ότι η διοίκηση της Σίτι, έχει επικοινωνήσει με τον παίκτη του.

«Μπορεί το χάος στην Μάντσεστερ Σίτι ν’ αλλάξει κάτι; Όχι, δεν θα αλλάξει τίποτα για εμάς ή για τον Τζίτζιο. Οι πληροφορίες κυκλοφορούν κατά καιρούς. Ο σύλλογος έχει μιλήσει μαζί του και όλοι είναι ήρεμοι. Έρχονται σημαντικοί αγώνες εναντίον της Λίβερπουλ και της Παρί Σεν Ζερμέν και στην συνέχεια η αθλητική διαδικασία θα πάρει τον δρόμο της. Αλλά ο Τζίτζιο έχει λάβει διαβεβαιώσεις από την διοίκηση του συλλόγου».

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος τερματοφύλακας έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030.