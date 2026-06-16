Μεγάλη έκπληξη στην πρεμιέρα του 7ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, καθώς η Αίγυπτος απέσπασε ισοπαλία 1-1 από το Βέλγιο στο «Seattle Stadium», μπροστά σε 66.775 θεατές.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Μεγάλη έκπληξη στην πρεμιέρα του 7ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, καθώς η Αίγυπτος απέσπασε ισοπαλία 1-1 από το Βέλγιο στο «Seattle Stadium», μπροστά σε 66.775 θεατές.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.