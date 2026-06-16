Μεγάλη έκπληξη στην πρεμιέρα του 7ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, καθώς η Αίγυπτος απέσπασε ισοπαλία 1-1 από το Βέλγιο στο «Seattle Stadium», μπροστά σε 66.775 θεατές.

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