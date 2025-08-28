Στην Ισπανία και με τα «χρώματα» της Τζιρόνα, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Αζεντίν Ουναΐ. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα της γαλλικής ιστοσελίδας «Footmercato» ο Μαροκινός μέσος έχει συμφωνήσει με τον ισπανικό σύλλογο, δεδομένου ότι επιθυμία του Ουναΐ ήταν να παίξει στην LaLiga.

Οι Ισπανοί «εκμεταλλεύθηκαν» το γεγονός ότι σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το «μεταγραφικό παζάρι» και σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, θ’ αποκτήσουν τον Ουναΐ έναντι έξι εκατομμυρίων ευρώ, ενώ θα παραχωρήσουν στην Μαρσέιγ ένα ποσοστό μεταπώλησης.

Μετά από μία εξαιρετική χρονιά με τον Παναθηναϊκό, ο 25χρονος Μαροκινός, αναμένεται να κάνει πραγματικότητα το όνειρο του και ν’ αγωνιστεί στο ισπανικό πρωτάθλημα, αφού προηγουμένως απέρριψε την προοπτική της Σπαρτάκ Μόσχας, με την διοίκηση της οποίας οι Μασσαλοί είχαν συμφωνήσει έναντι περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ουναΐ έδειξε και η Μπράιτον, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει τις σχετικές διαπραγματεύσεις, ενώ και ο Παναθηναϊκός ήθελε «διακαώς» να διατηρήσει στις τάξεις του τον Μαροκινό άσο, χωρίς όμως όπως φαίνεται, ουσιαστικό αποτέλεσμα.