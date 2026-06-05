Η ομάδα του Ιράκ, που προετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο, απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ισπανία στο φιλικό προετοιμασίας. Μετά το τέλος του αγώνα αρκετοί παίκτες από την ομάδα περίμεναν στη σειρά για να φωτογραφηθούν με τον 18χρονο σταρ Λαμίν Γιαμάλ, με τα στιγμιότυπα να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου στα social media!

Τα «Λιοντάρια της Μεσοποταμίας» δικαίωσαν το παρατσούκλι τους και κατάφεραν να αποχωρήσουν αλώβητα από το «Ριαθόρ» σε ένα ματς που ο Γιαμάλ δεν αγωνίστηκε.

Όλα αυτά, μόλις μία εβδομάδα πριν την πρεμιέρα του Μουντιάλ, με την Εθνική Ομάδα του Ιράκ να στέλνει μήνυμα ότι δε θα πέσει αμαχητί, παρά το γεγονός ότι είναι σε έναν πολύ δύσκολο όμιλο με τη Γαλλία, τη Νορβηγία και τη Σενεγάλη.