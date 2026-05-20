Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Αγγλίας από την Άρσεναλ, έπειτα από 22 χρόνια, επισφραγίστηκε το γεγονός οι καλύτερες ομάδες στα μεγάλα πρωταθλήματα, ό,τι και όσες υποχρεώσεις είχαν στην Ευρώπη, έκοψαν πρώτες το νήμα.

Η Άρσεναλ εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα της Μάντσεστερ Σίτι 1-1 με την Μπόρνμουθ και με τέσσερις βαθμούς διαφορά μια αγωνιστική πριν το τέλος έστησε πανηγύρι στο βόρειο Λονδίνο.

Οι «κανονιέρηδες» του Αρτέτα εκμεταλλεύτηκαν την καθίζηση της πρώην πλέον πρωταθλήτριας Λίβερπουλ, το γεγονός πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άργησε πολύ να βρει τα πατήματά της, πως η Τσέλσι υστερούσε σε πολλούς τομείς κι έχανε μοιραία εύκολα πόντους και κυρίως ό,τι η Μάντσεστερ Σίτι δεν ήταν άτρωτη και από νωρίς πάτησαν στην κορυφή της Premier League, όπου και δικαιολογημένα παρέμειναν με μόλις πέντε ήττες στον μαραθώνιο.

