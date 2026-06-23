Η καταιγίδα και οι κεραυνοί «χτύπησαν» το Γαλλία – Ιράκ στη Φιλαδέλφεια! Το παιχνίδι διεκόπη στο ημίχρονο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς μπήκε σε εφαρμογή το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι εξέδρες εκκενώθηκαν και η αναμέτρηση διεκόπη για περίπου δύο ώρες, μέχρι να περάσει η καταιγίδα, ενώ στο τέλος η Γαλλία επικράτησε με 3-0.

Ο γνωστός football content creator Thogden κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που οι κεραυνοί έπεφταν κοντά στο γήπεδο, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό.