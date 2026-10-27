Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κίνα η κίνηση του Γάλλου αστέρα, Κιλιάν Εμπαπέ να κάνει ορισμένα σχόλια στα οποία φαίνεται να αναφέρεται στον Μάο Τσετούνγκ, τον ιδρυτή της Κομμουνιστικής Κίνας, ως δικτάτορα.

Μάλιστα γι’ αυτόν τον λόγο τρεις μεγάλες κινεζικές εταιρείες, η Dongpeng, η Mengniu και η Milkground ανακοίνωσαν στις 27 Οκτωβρίου τη διακοπή της χορηγικής συνεργασίας τους με τον επιθετικό της Ρεάλ.

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