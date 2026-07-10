Οι Λέικερς έκλεψαν τις εντυπώσεις στο περιθώριο του Summer League του Λας Βέγκας, όχι με όσα έκαναν μέσα στο γήπεδο, αλλά με την εφευρετικότητά τους.

Η ομάδα του Λος Άντζελες, πριν πραγματοποιήσει την πρώτη της εμφάνιση στο Thomas & Mack Center, προπονήθηκε σε μια ευρύχωρη αίθουσα χορού του ξενοδοχείου όπου έχει καταλύσει. Και για να το καταφέρουν αυτό οι υπεύθυνοι έστησαν ειδικό φορητό παρκέ πάνω από τη μοκέτα, μετατρέποντας μέσα σε λίγες ώρες τον χώρο σε ένα πλήρως λειτουργικό γήπεδο μπάσκετ.

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