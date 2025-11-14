Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε ένα γκολ και «σέρβιρε» άλλο ένα στον Λαουτάρο Μαρτίνες, καθώς η Αργεντινή επικράτησε της Ανγκόλα με 2-0 σε φιλικό στη Λουάντα την Παρασκευή (14/11), σε έναν αγώνα που συνέπεσε με τη συμπλήρωση 50 ετών ανεξαρτησίας των γηπεδούχων.

Η άψογη σέντρα–πάσα του Μέσι από τα δεξιά στο 43’ μετατράπηκε σε γκολ από τον Μαρτίνες, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 36ο διεθνές τέρμα του και το 0-1 του ημιχρόνου.

Οι δύο τους συνεργάστηκαν ξανά για το δεύτερο γκολ επτά λεπτά πριν το φινάλε: αυτή τη φορά ο Μαρτίνες έγινε δημιουργός, βγάζοντας τον Μέσι σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, με τον Αργεντινό άσο να πλασάρει χαμηλά στη γωνία για το 115ο διεθνές γκολ του.

Η Αργεντινή φέρεται να έλαβε περίπου 12 εκατ. δολάρια για να δώσει αυτό το παιχνίδι, με τα εισιτήρια για το 48.000 θέσεων Estadio Nacional 11 de Novembro να διατίθενται μόλις για 1 δολάριο.

Αυτό ήταν το μοναδικό παιχνίδι της Αργεντινής στο τρέχον διεθνές παράθυρο, ενώ η Ανγκόλα στρέφεται πλέον στην έναρξη του Copa Africa τον επόμενο μήνα, όπου θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο, τη Νότια Αφρική και τη Ζιμπάμπουε.