Με τον Τζέιλεν Μπράνσον να σημειώνει 20 από τους 35 πόντους του στην πρώτη περίοδο, οι Νιου Γιορκ Νικς επικράτησαν 117-101 των Τορόντο Ράπτορς στα προημιτελικά του NBA Cup και εξασφάλισαν θέση στα ημιτελικά, όπου το Σάββατο στο Λας Βέγκας θα αντιμετωπίσουν το Ορλάντο.

Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς είχε 14 πόντους και 16 ριμπάουντ, ο Τζος Χαρτ πρόσθεσε 21, ο Μικάλ Μπρίτζες 15, ο Οου Τζι Ανουνόμπι 13 (μαζί με δύο μπλοκ και δύο κλεψίματα), ενώ ο Τζόρνταν Κλάρκσον σημείωσε 12. Οι Νικς έφτασαν τις 10 σερί νίκες απέναντι στους Ράπτορς.

Για το Τορόντο, ο Μπράντον Ίνγκραμ είχε 31 πόντους (17 στην πρώτη περίοδο), ο Τζαμάλ Σιντ πρόσθεσε 18, ενώ Μπαρνς και Γουόλτερ είχαν από 13.

Οι Νικς άνοιξαν τη διαφορά στους 24 στο τρίτο δεκάλεπτο και μπήκαν στην τέταρτη περίοδο στο +15, διατηρώντας άνετα τον έλεγχο μέχρι το τέλος. Το Τορόντο αγωνίστηκε χωρίς τον Ιμάνιουελ Κουίκλι (ασθένεια), ενώ εκτός για τη Νέα Υόρκη έμεινε ο Μάιλς ΜακΜπράιντ (αστράγαλος).

Στον άλλο προημιτελικό, το Ορλάντο λύγισε το Μαϊάμι με 117-108 και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Ο Ντέσμοντ Μπέιν ήταν «καυτός» από τα 7,25 μ., σημείωσε 37 πόντους με έξι τρίποντα ενώ ο Τζέιλεν Σαγκς πρόσθεσε 20 πόντους, ο Πάολο Μπανκέρο είχε 18, ενώ ο Γουέντελ Κάρτερ Τζούνιορ μέτρησε 14 πόντους και 10 ριμπάουντ για τους Μάτζικ, οι οποίοι ανέτρεψαν διαφορά 16 πόντων από το πρώτο δωδεκάλεπτο.

Για τους Χιτ, ο Νόρμαν Πάουελ είχε 21 πόντους, ο Τάιλερ Χίρο επέστρεψε με 20, ενώ Μπαμ Αντεμπάγιο και Άντριου Γουίγκινς πρόσθεσαν από 19. Ο Ντέβιον Μίτσελ σημείωσε 11 και ο Χάιμε Χάκεζ Τζούνιορ 10.