Μεγάλες στιγμές ζουν οι Νορβηγοί στο Μουντιάλ, καθώς μετά τη νίκη τους επί της Βραζιλίας με 2-1, πανηγυρίζουν την πρόκριση τους στα προημιτελικά του θεσμού. Το εντυπωσιακό «viking row», ο πανηγυρισμός με την κωπηλασία που καθιέρωσαν οι φίλαθλοι της ομάδας στις εξέδρες, έχει παγιωθεί πλέον και από τους ποδοσφαιριστές, που γιορτάζουν μ’ αυτό τον τρόπο κάθε νέα επιτυχία τους στα γήπεδα των ΗΠΑ.

Η αρχή έγινε μετά την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης, με τον αρχηγό των Νορβηγών τον Μάρτιν Όντεγκααρντ να χτυπά το τύμπανο δίνοντας τον ρυθμό και όλους τους συμπαίκτες του μαζί με τον κόσμο να ακολουθούν τραβώντας κουπί.

Πλέον οι Νορβηγοί, μετά τη νίκη επί της Βραζιλίας, κωπηλατούν προς τους «8» του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσουν την Αγγλία. Μετά τη λήξη του παιχνιδιού, πανηγύρισαν ξανά με το εντυπωσιακό «viking row», αλλάζοντας όμως αυτή τη φορά… καπετάνιο. Αντί του Μάρτιν Όντεγκααρντ, το ρυθμικό σύνθημα για την κωπηλασία, έδωσε αυτή τη φορά ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ματς ο Έρλινγκ Χάαλαντ, που υπέγραψε την ιστορική νίκη των Βίκινγκ σκοράροντας δύο φορές.

Παράλληλα με τα δύο αυτά τέρματα ο Έρλινγκ Χάαλαντ έπιασε τους Λιονέλ Μέσι και Κίλιαν Εμπαπέ στην κορυφή των σκόρερ της διοργάνωσης. Άπαντες μετρούν μέχρι στιγμής 7 γκολ – τους ακολουθεί με έξι ο Χάρι Κέιν- και θα συνεχίσουν να δίνουν τη δική τους μάχη στους επόμενους αγώνες των ομάδων τους για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ του Μουντιάλ. Μάλιστα είναι η πρώτη φορά που τρεις παίκτες στην ίδια διοργάνωση σκοράρουν τουλάχιστον επτά γκολ.