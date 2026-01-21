Οι ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Σίτι θα επιστρέψουν το κόστος των εισιτηρίων στους φιλάθλους που ταξίδεψαν στο Μπόντο, στον Αρκτικό Κύκλο, για την αναμέτρηση με την Μπόντο/Γκλιμτ, όπου η αγγλική ομάδα ηττήθηκε με 3-1 στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Σε κοινή τους δήλωση, οι Μπερνάρντο Σίλβα, Ρούμπεν Ντίας, Ρόδρι και Έρλινγκ Χάαλαντ αναγνώρισαν την προσπάθεια των οπαδών που ακολούθησαν την ομάδα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ταξίδι, τονίζοντας ότι η στήριξή τους ήταν πολύτιμη, παρά τις δύσκολες συνθήκες και το αρνητικό αποτέλεσμα.

Συνολικά, 374 φίλαθλοι θα αποζημιωθούν με το ποσό των 9.357 λιρών, καθώς το κόστος κάθε εισιτηρίου ανερχόταν περίπου στις 25 λίρες.

Την πρωτοβουλία των παικτών χαιρέτισε και ο Κέβιν Πάρκερ, εκπρόσωπος του επίσημου συλλόγου υποστηρικτών της Σίτι, υπογραμμίζοντας τη στενή σχέση που διατηρούν οι φίλαθλοι με την ομάδα, καθώς και τη σημασία τέτοιων κινήσεων μετά από απογοητευτικά αποτελέσματα.