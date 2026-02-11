Η αναμέτρηση μεταξύ των Πίστονς και των Χόρνετς στιγματίστηκε από ένταση και συμπλοκές, με το NBA να ανακοινώνει τις ποινές στους εμπλεκόμενους παίκτες. Οι αποβολές και οι τιμωρίες προέκυψαν από την εκτεταμένη συμπλοκή που ξέσπασε στην τρίτη περίοδο, επηρεάζοντας άμεσα τις δύο ομάδες ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Τη μεγαλύτερη ποινή δέχθηκε ο Αϊζάια Στιούαρτ των Πίστονς, ο οποίος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό επτά αγώνων διότι συνυπολογίστηκε και το προηγούμενο ιστορικό αντιαθλητικής συμπεριφοράς. Ο συμπαίκτης του, Τζέιλεν Ντούρεν, τιμωρήθηκε με δύο αγώνες για την έναρξη του επεισοδίου.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr