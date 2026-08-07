Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως στη δίκη για τις συνθήκες θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα, που συνεχίζεται στο Σαν Ισίδρο της Αργεντινής.

Σχεδόν έξι χρόνια μετά τον χαμό του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο φυσικοθεραπευτής και μασέρ του Μαραντόνα, Νικολάς Ταφαρέλ, περιέγραψε ενώπιον του δικαστηρίου τη δραματική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Αργεντινός τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του.

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