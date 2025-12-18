Οι τραυματισμοί παικτών στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κόστισαν στις ομάδες 3,45 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 5 χρόνια, σύμφωνα με έκθεση «Men’s European Football Injury Index» που παρουσιάστηκε στο Λονδίνο.

Συνολικά καταγράφηκαν 22.596 τραυματισμοί μεταξύ 2020 και 2025 και το εκτιμώμενο κόστος υπολογίστηκε με βάση την υπόθεση ότι οι ομάδες συνεχίζουν να πληρώνουν μισθούς.

Οι ομάδες της Premier League αντιπροσωπεύουν ένα δυσανάλογο μερίδιο αυτού του συνόλου. Κατά την πενταετή περίοδο, οι αγγλικές ομάδες της κορυφαίας κατηγορίας είχαν 5.367 τραυματισμούς – σχεδόν το ένα τέταρτο του συνόλου – με το κόστος μισθών να ανέρχεται 1,38 δισεκατομμύρια ευρώ.

Κατά μέσο όρο, αυτό ισοδυναμεί με περισσότερα από 250 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν, ένα ποσό που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην υψηλότερη μισθολογική δομή του πρωταθλήματος σε σχέση με τους ηπειρωτικούς αντιπάλους του.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι και η Νιούκαστλ είναι οι αγγλικοί σύλλογοι που έχουν πληγεί περισσότερο σε ακατέργαστους αριθμούς τραυματισμών από το 2020, με την Γιουνάιτεντ να καταγράφει 399 τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου.

Η Τσέλσι (357) και η Νιούκαστλ (355) ακολουθούν από κοντά. Η Γιουνάιτεντ έχει επίσης υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά πληρώνοντας συνολικά 179,2 εκατομμύρια ευρώ.

Σε όλη την Ευρώπη, η σεζόν 2023/24 αποδείχθηκε η πιο ακριβή συνολικά, με το κόστος τραυματισμών να φτάνει τα 836 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Αύγουστος του 2023 αναγνωρίστηκε ως ο πιο δαπανηρός μήνας που έχει καταγραφεί.

Παρόλο που ο συνολικός αριθμός τραυματισμών αυξήθηκε το 2024/25, το κόστος μισθών μειώθηκε κατά 160 εκατομμύρια ευρώ, μια δυναμική που αποδίδεται στις λιγότερες μακροχρόνιες απουσίες μεταξύ των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών.

Μία από τις πιο στενά παρακολουθούμενες πτυχές της φετινής έκθεσης είναι ο αντίκτυπος του διευρυμένου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων της FIFA.

Κατά τη διάρκεια του τουρνουά, οι εννέα συμμετέχοντες Σύλλογοι από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης υπέστησαν 25 τραυματισμούς – ίδιους με την ίδια περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα. Ωστόσο, οι τρεις μήνες που ακολούθησαν αφηγήθηκαν μια διαφορετική ιστορία.

Η έκθεση αναφέρει ότι η πρωταθλήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, Τσέλσι, η οποία ήταν η ομάδα που έπαιξε τους περισσότερους αγώνες, κατέγραψε 23 τραυματισμούς μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου 2025, αύξηση 44% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης σεζόν.

Η Μάντσεστερ Σίτι, αντίθετα, βγήκε αλώβητη κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, αλλά κατέγραψε έναν εντυπωσιακό αριθμό 22 τραυματισμών τους αμέσως επόμενους μήνες – συμπεριλαμβανομένων των διαδοχικών τραυματισμών του σταρ μέσου Ρόδρι, ο οποίος επέστρεψε εσπευσμένα για να συμμετάσχει στη νέα κορυφαία διοργάνωση Συλλόγων της FIFA.

Ιστορικά, οι αιχμές τραυματισμών που συνδέονται με τα καλοκαιρινά τουρνουά τείνουν να εμφανίζονται αργότερα στο ημερολόγιο, ιδιαίτερα μεταξύ Νοεμβρίου και Ιανουαρίου.

Πέρα από το πρόγραμμα των τουρνουά, η έκθεση υπογραμμίζει μια ανησυχητική τάση μεταξύ των νεότερων παικτών, με τους παίκτες κάτω των 21 ετών αναδείχθηκαν ως η πιο επιρρεπής σε τραυματισμούς δημογραφική ομάδα, αμφισβητώντας τις υποθέσεις ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία παίκτες φέρουν τον μεγαλύτερο σωματικό κίνδυνο. Στην Premier League για παράδειγμα, οι επιθετικοί κάτω των 21 ετών υπέστησαν τραυματισμό περίπου μία φορά κάθε επτά παιχνίδια.