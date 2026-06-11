Κέμπες, Μαραντόνα, Μέσι, τρία αστέρια, μία ψυχή! Τρεις διαφορετικές προσωπικότητες που έζησαν σε τρεις διαφορετικές εποχές με ένα κοινό πεπρωμένο: να δοξάσουν την Αργεντινή και να την οδηγήσουν στην κορυφή του κόσμου!

«Coronados de gloria vivamos» δηλαδή «Ας ζήσουμε στεφανωμένοι με δόξα» λέει ο Εθνικός ύμνος της Αργεντινής και λίγες ώρες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 το paixebala.gr κάνει μια ιστορική αναδρομή στις τρεις κατακτήσεις της «αλμπισελέστε» και στα τρία πρόσωπα που τη σημάδεψαν: τον Μάριο Κέμπες, τον Ντιέγκο Μαραντόνα και τον Λιονέλ Μέσι.

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