Τα «τρία λιοντάρια» βρυχήθηκαν και η Αγγλία επικράτησε 4-2 της Κροατίας σε ένα χορταστικό ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 1ης αγωνιστικής του 12 ομίλου του Μουντιάλ 2026.
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Τα «τρία λιοντάρια» βρυχήθηκαν και η Αγγλία επικράτησε 4-2 της Κροατίας σε ένα χορταστικό ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 1ης αγωνιστικής του 12 ομίλου του Μουντιάλ 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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