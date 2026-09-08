Η αποκάλυψη των υποψηφίων για τα βραβεία στην 70η απονομή για τη «Χρυσή Μπάλα» από το France Football ξεκίνησε. Αρχικά αποκαλύφθηκαν οι 10 υποψήφιοι για το τρόπαιο Γιασίν ανδρών, που αφορά τον καλύτερο τερματοφύλακα.

Οι υποψήφιοι: Γιασίν Μπουνού (Αλ Χιλάλ/Μαρόκο), Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης/Βέλγιο), Χοάν Γκαρθία (Μπαρτσελόνα/ Ισπανία), Γκρέγκορ Κόμπελ (Ντόρτμουντ/Ελβετία), Εντουάρντ Μεντί (Αλ Αχλί/ Σενεγάλη), Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ/Ισπανία), Εμιλιάνο Μαρτίνες (Άστον Βίλα/Αργεντινή), Βοζίνια (Κόλο Κόλο/Πράσινο Ακρωτήριο), Ουνάι Σιμόν (Αθλέτικ Μπιλμπάο/Ισπανία), Μάτβει Σαφόνοβ (Παρί Σεν Ζερμέν/ Ρωσία).

Το Τρόπαιο Γιασίν για τις γυναίκες διεκδικούν οι: Αν Κατρίν Μπέργκερ (Γκόθαμ/Γερμανία), Θάτα Κολ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία), Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι/Αγγλία), Λορένα (Κάνσας Σίτι/Βραζιλία) και Αγιάκα Γιαμασίτα (Μάντσεστερ Σίτι/Ιαπωνία).

Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.