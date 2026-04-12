Υπάρχει ένα παράδοξο που εξελίσσεται φέτος στο NBA. Οι Θάντερ είναι –βάσει αριθμών– η πιο κυρίαρχη ομάδα της λίγκας. Και όμως, δεν κυριαρχούν στην συνείδηση του κόσμου. Eντυπωσιάζουν μεν στο παρκέ, παραμένουν δε υπό αμφισβήτηση.

Στο σύγχρονο NBA, η επιτυχία δεν αποτυπώνεται μόνο στα διευρυμένα σκορ. Μετριέται στην επιρροή, στο αφήγημα, στο κατά πόσο μια ομάδα επιβάλλεται όχι μόνο στους αντιπάλους της, αλλά και στη συνείδηση του κοινού.

Οι Θάντερ έχουν χτίσει μεθοδικά την αγωνιστική τους ταυτότητα, αποφεύγοντας τις υπερβολές. Δεν δημιουργήθηκαν ως «superteam», ούτε βασίστηκαν σε μεταγραφές εντυπωσιασμού. Αντίθετα, αναπτύχθηκε μέσα από το draft, την υπομονή και την εξέλιξη παικτών, φτάνοντας σήμερα να αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα σύνολα της λίγκας.

