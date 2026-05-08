Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε διαδικασία επιλογής προπονητή για την αντικατάσταση του Αλβάρο Αρμπελόα, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται μόλις κλείσει για φέτος ο «φάκελος» LaLiga, ενώ η «βασίλισσα» αντιμετωπίζει την Κυριακή (10/5, 22:00, Novasports 1HD) την Μπαρτσελόνα στο Clasico.

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ζοσέ Μουρίνιο, καθώς η ισπανική εφημερίδα Marca γράφει ότι η λίστα των πιθανών προπονητών έχει συρρικνωθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο «Special One» διατηρεί στενή φιλία με τον Φλορεντίνο Πέρεθ, η οποία χρονολογείται από την προηγούμενη θητεία του Πορτογάλου προπονητή στη Μαδρίτη. Ο πρόεδρος της Ρεάλ δεν έκρυψε ποτέ τον θαυμασμό του για τον Πορτογάλο προπονητή, του οποίου την περίοδο στη Ρεάλ Μαδρίτης θεωρεί τη βάση των επιτυχιών που ακολούθησαν την αποχώρησή του.

Εν τω μεταξύ, τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, με τη συμπλοκή μεταξύ Τσουαμένι και Βαλβέρδε που κατέληξαν με τον Ουρουγουανό στο νοσοκομείο, γέρνουν την πλάστιγγα υπέρ ενός προπονητή με σκληρό προφίλ. Ο Μουρίνιο διαθέτει επίσης τεράστια εμπειρία στην αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσεων, ενώ προκαλεί και ενθουσιασμό στους οπαδούς.

Από εκεί και πέρα, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο είναι ένας ακόμη προπονητής που εκτιμά ο Φλορεντίνο Πέρεθ, αλλά δεν κάνει… γκελ στους οπαδούς. Στον πλανήτη… Ρεάλ ο Πορτογάλος ξεπερνιέται μόνο από τον Γιούργκεν Κλοπ και τον Ζινεντίν Ζιντάν, αλλά ο πρώτος δεν ήταν ποτέ μια πραγματική επιλογή και ο δεύτερος περιμένει να αναλάβει την εθνική Γαλλίας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Τέλος, ο Ντιντιέ Ντεσάν, που έχει εξεταστεί, έχει ισχυρή σύνδεσή με τον γαλλικό πυρήνα της ομάδας, ενώ στο τραπέζι έχει πέσει και το όνομα του Λιονέλ Σκαλόνι, του οποίου η περιορισμένη εμπειρία σε επίπεδο συλλόγων θεωρείται μειονέκτημα.