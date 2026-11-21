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Αξέχαστο, αλλά όχι για καλούς λόγους, θα μείνει στην Μπάγερν το αποψινό εντός έδρας ματς με την Κολωνία, καθώς για τους Βαυαρούς πήγαν κυριολεκτικά όλα… στραβά και ανάποδα.
Ο Βενσάν Κομπανί στην επιστροφή του στους πάγκους, μετά την πρόσφατη περιπέτεια υγείας είδε, όχι μόνο την ομάδα του να στραβοπατά (1-1) απέναντι στα «κριάρια» -έμεινε στο 1-1 στο εναρκτήριο παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής της Bundesliga αλλά και δύο πρωτοκλασάτους παίκτες του να τραυματίζονται.
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