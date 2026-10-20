Τα αστέρια του Champions League επιστρέφουν στη σκηνή για την 3η αγωνιστική της League phase, με δύο ξεχωριστά ραντεβού ανάμεσα σε ευρωπαϊκά μεγαθήρια: Παρί Σεν Ζερμέν και Μπαρτσελόνα την Τρίτη (20/10), Μπάγερν και Άρσεναλ την Τετάρτη (21/10). Είναι η 72η σεζόν της διοργάνωσης και η 35η από τότε που έγινε Champions League.

Το βράδυ της Τρίτης όμως, το ελληνικό βλέμμα στρέφεται στο Μάντσεστερ. Η ΑΕΚ έχει μπροστά της μία κορυφαία πρόκληση απέναντι στη Σίτι, μια πλούσια ομάδα με πολλά εξωαγωνιστικά προβλήματα.

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