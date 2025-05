Ολική ανατροπή είχαμε σήμερα στο θέμα της αποχώρησης του Κριστιάνο Ρονάλντο, από την Αλ Νασρ. Ο Πορτογάλος σούπερ -σταρ, ο οποίος με αινιγματική ανάρτησή του προ ημερών, είχε δώσει σε όλους να καταλάβουν πως αποχωρεί από την ομάδα και τη Σαουδική Αραβία γενικότερα, όχι μόνο δεν θα το πράξει αλλά θα παραμείνει παίκτης της και τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο κορυφαίος δημοσιογράφος του Foot Mercato, Σάντι Αουνά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Αλ Νασρ. Οι δύο πλευρές όχι απλά τα έχουν βρει σε όλα για την ανανέωση της συνεργασίας τους , αλλά ο CR7 έχει ήδη υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Αυτό που μένει να φανεί βέβαια είναι το ύψος των απολαβών του, οι οποίες μέχρι τώρα άγγιζαν τα 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

🚨EXCL: 🟡🔵🇵🇹 #SPL |

✍️ Cristiano Ronaldo will stay at Al-Nassr 🇸🇦

🔐 Full agreement in place between the parties

❗️Saudi sources told us he HAS already signed his new contract with Al-Nassr pic.twitter.com/QldHaWGRM5

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 30, 2025