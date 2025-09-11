Τεράστια ατυχία για τον Θεοφάνη Μπακούλα, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στον εκτός έδρας αγώνα της Εθνικής Ελπίδων με τη Μάλτα, που διεξήχθη την περασμένη Τρίτη (9/9), στο Τα’ Κάλι.

Ο 20χρονος διεθνής μέσος, που αγωνίζεται ως δανεικός στη Ρίο Άβε από τον Ολυμπιακό, υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο και είναι πλέον πολύ πιθανό να χάσει όλο το υπόλοιπο της εφετινής σεζόν.

Την είδηση δημοσιοποίησε η πορτογαλική ομάδα σε επίσημη ανακοίνωσή της το απόγευμα της Πέμπτης (11/9). Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου της Primeira Liga:

«Ο νεαρός μέσος Θεοφάνης Μπακούλας, 20 ετών, υπέστη σοβαρό τραυματισμό ενώ αγωνιζόταν με την Εθνική ομάδα κάτω των 21 ετών, σε έναν προκριματικό αγώνα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 21 ετών, εναντίον της Μάλτας, που διεξήχθη την περασμένη Τρίτη.

Μετά από αξιολόγηση από το Τμήμα Υγείας και Απόδοσης της Ρίο Άβε, με επακόλουθες βοηθητικές διαγνωστικές εξετάσεις, επιβεβαιώθηκε ότι ο Μπακούλας έχει ολική ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί γόνατο, η οποία θα απαιτήσει χειρουργική επέμβαση, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο το υπόλοιπο της σεζόν 2025/2026.

Όλη η ομάδα, το προπονητικό επιτελείο και η δομή της Ρίο Άβε εύχονται στον αθλητή ταχεία ανάρρωση.

Να γίνεις γρήγορα καλά, Μπακούλα!».