Η… ζαριά του Άγιαξ με τον Τζον Χέιτινγκα δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, με τον άλλοτε διεθνή αμυντικό να αποτελεί από σήμερα παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας.

Η διοίκηση του ολλανδικού συλλόγου αποφάσισε το περασμένο καλοκαίρι να εμπιστευθεί την τεχνική ηγεσία στα χέρια του 42χρονου, ο οποίος δεν είχε ουσιαστική εμπειρία, έχοντας εργαστεί ως πρώτος προπονητής στην ομάδα νέων του «Αίαντα» και ως βοηθός στον Άγιαξ και τη Λίβερπουλ, ενώ για μερικούς μήνες (το 2023) είχε αναλάβει καθήκοντα υπηρεσιακού τεχνικού στην ομάδα του Άμστερνταμ.

Τα αποτελέσματα δεν δικαίωσαν την επιλογή της διοίκησης, καθώς ο Αγιαξ έχει μείνει στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος, οκτώ βαθμούς πίσω από Αϊντχόφεν και Φέγενορντ, ενώ στο Champions League είναι τελευταίος στη League Phase, με τέσσερις ήττες σε ισάριθμους αγώνες.

Μετά και τη χθεσινή (5/11) εντός έδρας ήττα με 3-0 από τη Γαλατάσαραϊ, ο Χέιτινγκα αποτελεί παρελθόν, με τον Ερικ Τεν Χαγκ να προβάλλει ως υποψήφιος αντικαταστάτης του.

Ajax has suspended John Heitinga with immediate effect. The head coach’s contract was due to run until June 30, 2027, but will now be terminated. The same applies to assistant coach Marcel Keizer. Ajax is looking for a new head coach; in the meantime, Fred Grim will take over… pic.twitter.com/phMVZ7PbYI — AFC Ajax (@AFCAjax) November 6, 2025

Χα.Π