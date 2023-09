Ασταμάτητος είναι στο εφετινό πρωτάθλημα Ολλανδίας ο Βαγγέλης Παυλίδης. Με τον Έλληνα επιθετικό να σκοράρει ξανά, αυτή την φορά στην αναμέτρηση με τη Σπάρτα Ρότερνταμ (2-0), η Άλκμααρ έκανε το 4Χ4 στο ξεκίνημα της σεζόν κι «έπιασε» στην κορυφή τις Τβέντε και Αϊντχόφεν.

Ο Παυλίδης σκόραρε στο 19΄, ένα λεπτό μετά το άνοιγμα του σκορ από τον Ντε Βιτ, ο οποίος έδωσε την ασίστ στον Έλληνα στράικερ κι εκείνος με υποδειγματικό τελείωμα έφτασε αισίως το 6ο του τέρμα στην Eredivisie (“συγκατοικεί” στον πίνακα των σκόρερ με τον Χιμένες της Φέγενορντ), έχοντας βρει δίχτυα άλλες τέσσερις φορές στις εκτός έδρας νίκες επί των Φίτεσε (2-0) και Βααλβάικ (3-1) και άλλη μία στο εντός έδρας 5-1 επί των Γκόου Αχέντ στην πρεμιέρα της σεζόν.

