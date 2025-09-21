Συναρπαστική εξέλιξη είχε το μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής του ολλανδικού πρωταθλήματος, όπου ο Αγιαξ απέσπασε ισοπαλία 2-2 από την Αϊντχόφεν στο «Φίλιπς Στάντιον», χάρη σε γκολ στο 89΄.

Η PSV άνοιξε το σκορ με τον Σαϊμπάρι μόλις στο 7ο λεπτό, αλλά ο Τέιλορ ισοφάρισε στο 31΄ με πέναλτι. Οι γηπεδούχοι, που ήταν ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, πήραν εκ νέου προβάδισμα στο 81΄ με τον Γκασιορόφσκι, αλλά ο Γκλουχ στο 89΄ τους στέρησε τη νίκη.

TA HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Το αποτέλεσμα αυτό φέρνει ως κερδισμένη την πρωτοπόρο Φέγενορντ, που θα έχει την ευκαιρία να αποσπαστεί στην κορυφή, αν νικήσει αργότερα σήμερα την Αλκμααρ.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:

Σπάρτα Ρότερνταμ-Τβέντε 1-5

Φόλενταμ-Εξέλσιορ 1-2

Γκρόνινγκεν-Τελστάρ 2-0

Φορτούνα Σιτάρντ-Ουτρέχτη 1-0

Μπρέντα-Χεράκλες 2-1

Τσβόλε-Γκόου Αχεντ 0-2

Αϊντχόφεν-Αγιαξ 2-2

Χέρενφεν-Ναϊμέγκεν 3-2

Αλκμααρ-Φέγενορντ 17:45

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Φέγενορντ 15 -5αγ.

Αϊντχόφεν 13

Άγιαξ 12

Γκρόνινγκεν 12

Αλκμάαρ 10 -4αγ.

Φορτούνα Σιτάρντ 10

Ναϊμέγκεν 9

Ουτρέχτη 9

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 9

Σπάρτα Ρότερνταμ 9

Τβέντε 7

Μπρέντα 7

Τσβόλε 6 -5αγ.

Εξέλσιορ 6

Χέρενφεν 5

Φόλενταμ 4

Τελστάρ 4

Χέρακλες 0