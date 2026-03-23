Ο επιθετικός της Ολλανδίας, Μέμφις Ντεπάι, είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να αγωνιστεί στα φιλικά προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στη Νορβηγία και τον Ισημερινό αυτή την εβδομάδα, όπως δήλωσε ο προπονητής Ρόναλντ Κούμαν.

Οι «οράνιε» έχουν ήδη προχωρήσει σε μία αναγκαστική αλλαγή της τελευταίας στιγμής, με τον αμυντικό της Σάντερλαντ, Λουτσαρέλ Χερτρούιντα, να καλείται στην αποστολή αντί του τραυματία Γιούριεν Τίμπερ της Άρσεναλ.

Ο 32χρονος Ντεπάι, πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής του ομάδας με 55 γκολ, αποχώρησε τραυματίας μόλις στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης της Κυριακής (22/3) με τη βραζιλιάνικη Κορίνθιανς απέναντι στη Φλαμένγκο.

Σύμφωνα με τον Κούμαν, ο Ντεπάι υποβλήθηκε σε εξετάσεις τη Δευτέρα (23/3), όμως τα αποτελέσματα δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

«Μπορεί ακόμη να ταξιδέψει, αλλά δεν δείχνει… καλό το πρόβλημα του τραυματισμού του», δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός σε συνέντευξη Τύπου. Ο Ντεπάι προστίθεται σε μία ήδη εκτεταμένη λίστα τραυματιών για την Ολλανδία, καθώς εκτός βρίσκονται επίσης οι Φρένκι ντε Γιονγκ, Ματάις ντε Λιχτ, Εμανουέλ Εμεγκά, Τζάστιν Κλάιφερτ και ο τερματοφύλακας Ρόμπιν Ρόεφς.

«Το έχουμε συνηθίσει. Δεν γνωρίζουμε κάτι διαφορετικό», είπε ο Κούμαν για την κατάσταση με τους τραυματισμούς. «Οι απουσίες έρχονται μαζικά. Μακάρι να πάνε όλα καλά για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχουμε προγραμματίσει αρκετές προπονήσεις, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τους παίκτες. Έρχονται με διάφορα προβλήματα».

Ο ίδιος εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απόφαση της Νορβηγίας να ξεκουράσει τον Έρλινγκ Χάαλαντ αυτή την εβδομάδα. «Πάντα δημιουργεί προβλήματα στην άμυνά μας και είναι ο καλύτερος επιθετικός στην Ευρώπη. Καταλαβαίνω όμως γιατί ο προπονητής τους πήρε αυτή την απόφαση», πρόσθεσε.

Η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Νορβηγία την Παρασκευή (27/3) στο Άμστερνταμ και στη συνέχεια τον Ισημερινό την επόμενη Τρίτη 31/3) στο Αϊντχόφεν, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Η ομάδα του Κούμαν θα αντιμετωπίσει την Ιαπωνία, την Τυνησία και έναν νικητή των ευρωπαϊκών playoffs στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ.