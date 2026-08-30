Η ολλανδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία προχώρησε σήμερα σε ανοιχτή πρόκληση προς τη διοίκηση της FIFA, ζητώντας τη διεξαγωγή διεθνούς συνόδου κορυφής στο Άμστερνταμ με στόχο μια ριζική μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης του παγκόσμιου οργανισμού, αποκλείοντας ρητά τον Τζιάνι Ινφαντίνο από τη διαδικασία αυτή.

Στην ανακοίνωσή της, η KNVB υποστηρίζει πως η FIFA χρειάζεται νέα ηγεσία από το 2027 και μετά, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως μια απλή αλλαγή προσώπου στην προεδρία δεν αρκεί από μόνη της για να λύσει το πρόβλημα.

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