Απίστευτο κι όμως… Ολλανδικό! Ιδανικός αυτόχειρας ο Άγιαξ, ισοφαρίστηκε 2-2 από την Γκρόνινγκεν στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων, έμεινε για τέταρτο διαδοχικό ματς χωρίς νίκη και χάνει ένα… δικό του πρωτάθλημα.

Η Αϊντχόφεν πέρασε μπροστά με ένα βαθμό και με νίκη την προσεχή Κυριακή (18/5) επί της Σπάρτα στο Ρότερνταμ, θα διατηρήσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας. Τι να πει κανείς για τον «Αίαντα» που βρισκόταν έξι βαθμούς μπροστά, τέσσερις αγωνιστικές πριν από το τέλος…

Ο Άγιαξ προηγήθηκε με τον Γκαεϊ στο 27΄, όμως ισοφάρισε για τους γηπεδούχους ο Φαν Μπέρχεν στο 52΄. Παρότι το άγχος είχε κυριεύσει τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων, ο Βέγκχορστ σκόραρε στο 68΄κι έμοιαζε να λυτρώνει την ομάδα του από τον εφιάλτη.

Το ματς είχε επεισοδιακό τέλος, με τους παίκτες των δύο ομάδων να διαπληκτίζονται πολύ έντονα μετά από σκληρό μαρκάρισμα του Βαλέντε, ο οποίος αποβλήθηκε. Ακόμα και με 10 παίκτες, όμως, η Γκρόνιγκεν ισοφάρισε στο 90+10΄ με γκολ του 20χρονου Μπλόκζαϊλ. Ήταν το πρώτο γκολ μετά από 71 αγώνες στην επαγγελματική καριέρα του νεαρού στόπερ.

Δείτε ΕΔΩ τα γκολ και τα στιγμιότυπα του αγώνα

Η εξέλιξη αυτή ανέβασε ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο της έντασης, με αποτέλεσμα δευτερόλεπτα μετά το σφύριγμα της λήξης οι παίκτες να έρθουν στα χέρια και να πέσει αρκετό ξύλο στο κέντρο του γηπέδου.

Δείτε ΕΔΩ το απίστευτο ξύλο ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων μετά τη λήξη του ματς

Ajax not taking it too well. pic.twitter.com/3OrQIBRpy4

— Will Downing (@WillDowningComm) May 14, 2025