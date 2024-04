Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει ακόμη ένα γκολ, η Αλκμααρ επιβλήθηκε 3-0 εκτός έδρας της Ναϊμέγκεν, για την 31η αγωνιστική του ολλανδικού πρωταθλήματος, και ουσιαστικά «κλείδωσε» την τέταρτη θέση, που οδηγεί στο Europa League της επόμενης περιόδου.

Ο Έλληνας επιθετικός σημείωσε το δεύτερο τέρμα της ομάδας του στο 58΄ και έφτασε τα 27 στο πρωτάθλημα, πιάνοντας τον Λούουκ Ντε Γιονγκ στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ.

VANGELIS PAVLIDIS DOUBLES THE LEAD WITH A GREAT FINISH ON THE HALF-VOLLEY!!!

📽️ @FootColic pic.twitter.com/XQF0wqlSqN

— Football Report (@FootballReprt) April 28, 2024