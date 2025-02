Η Φέγενορντ επιβεβαίωσε την πρόσληψη του Ρόμπιν φαν Πέρσι ως νέου προπονητή της, σε μια επιστροφή στον σύλλογο όπου ξεκίνησε και τελείωσε τη λαμπρή καριέρα του ο λαμπρός παλαίμαχος επιθετικός, μετά τη συμφωνία για την απελευθέρωσή του από τη Χέρενφεν.

Ο 41χρονος Ολλανδός έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2027 και θα συνοδεύεται από τον βοηθό προπονητή Ρενέ Χέικ, ο οποίος εργάστηκε για λίγο υπό τον Έρικ τεν Χαγκ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νωρίτερα αυτή τη σεζόν, προτού ο τελευταίος απολυθεί.

«Όλοι γνωρίζουν πόσο ιδιαίτερος είναι ο δεσμός μου με τη Φέγενορντ», είπε ο Φαν Πέρσι στην ιστοσελίδα του συλλόγου. «Ανυπομονώ πάρα πολύ, μαζί με ένα ισχυρό επιτελείο, να δουλέψω με την ομάδα και με την υποστήριξη των οπαδών μας να παίξουμε αγώνες και να σημειώσουμε επιτυχίες μαζί».

Ο γενικός διευθυντής της Φέγενορντ, Ντένις τε Κλόζε, είπε ότι ο Φαν Πέρσι ταίριαζε στο προφίλ του προπονητή που αναζητούσαν.

«Ο Ρόμπιν γνωρίζει τον σύλλογο απίστευτα καλά και ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται για να πετύχει αποτελέσματα. Με την τεράστια διεθνή του εμπειρία, μπορεί προφανώς να βοηθήσει τους παίκτες να αναπτυχθούν περαιτέρω εδώ», δήλωσε ο Τε Κλόζε.

«Επιπλέον, το ποδοσφαιρικό του όραμα ταιριάζει απόλυτα με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας στη Φέγενορντ: επιθετικό και προσεγμένο ποδόσφαιρο, σε συνδυασμό με ένταση και αγωνιστικότητα».

Ο Φαν Πέρσι είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο με τη Χέρενφεν στην αρχή της εφετινής σεζόν. Ο σύλλογος είναι ένατος στο ολλανδικό πρωτάθλημα και γνώρισε τη συντριβή (9-1) από την ΑΖ Άλκμααρ τον Σεπτέμβριο, καθώς και τον αποκλεισμό στο Κύπελλο από τους ερασιτέχνες Κουίκ Μπόις.

Ο Φαν Πέρσι σημείωσε 46 γκολ σε 123 εμφανίσεις σε δύο περιόδους για τη Φέγενορντ κι ενδιάμεσα έπαιξε για Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Φενέρμπαχτσε.

Η Φέγενορντ είναι αυτή τη στιγμή τρίτη στο ολλανδικό πρωτάθλημα, 11 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Άγιαξ του Άμστερνταμ κι έχοντας παίξει ένα παιχνίδι περισσότερο, ενώ στη φάση των 16 του Champions League θα αντιμετωπίσει τον επόμενο μήνα την Ίντερ.

The next chapter starts here.

𝐑𝐨𝐛𝐢𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐢𝐞, welcome home again! pic.twitter.com/mgaM8yl79e

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 23, 2025