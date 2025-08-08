Τέλος εποχής για την Φίτεσε, την ομάδα που ο Νίκος Μαχλάς γνώρισε μοναδικές στιγμές.

Ο ιστορικός σύλλογος του Άρνεμ- με έτος ίδρυσης το 1892- «εξαφανίζεται» από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αφού η έφεση που είχε υποβάλει για ανάκτηση της άδεια της-στην προσπάθεια του συλλόγου να ανατρέψει την απόφαση της Ολλανδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (KNVB) να ανακαλέσει την επαγγελματική της άδεια-, απορρίφθηκε από δικαστήριο, με την ολλανδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, να κατηγορεί τον σύλλογο για χρόνια παραβίαση των κανονισμών διαφάνειας και παραπλάνηση του συστήματος αδειοδότησης.

Η ανακοίνωση της Φίτεσε:

«Η Φίτεσε έχασε τη χθεσινή συνοπτική διαδικασία στο Περιφερειακό Δικαστήριο Μίντεν-Νέντερλαντ. Το δικαστήριο αποφάσισε να επικυρώσει την απόφαση της επιτροπής αδειοδότησης και της επιτροπής εφέσεων και να μην την αναστείλει.

Η Φίτεσε είναι εντελώς συντετριμμένη από το αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον δικαστή, η επιτροπή αδειοδότησης της KNVB εφάρμοσε σωστά τους κανονισμούς αδειοδότησης και οι αποφάσεις δεν παραβίασαν τις αρχές της εύλογης και της δίκαιης μεταχείρισης.

Η απόφαση σημαίνει ότι η Φίτεσε αποκλείεται προσωρινά από τη συμμετοχή στο Keuken Kampioen Divisie.

Η Φίτεσε θα εξετάσει προσεκτικά αυτήν την απόφαση και θα εξετάσει τα επόμενα βήματά της. Ο σύλλογος θα ανακοινώσει σύντομα τα ευρήματά του».

Τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν εικόνες από συμπλοκές στο κέντρο της πόλης του Άρνεμ, καθώς συγκεντρώνονταν οπαδοί. Ένας δημοσιογράφος χαστουκίστηκε, ανέφερε η εφημερίδα Algemeen Dagblad, καθώς η οργή στρεφόταν κατά των μέσων ενημέρωσης.

Το δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση της KNVB, αφού η ποδοσφαιρική ομοσπονδία δήλωσε ότι ο σύλλογος είχε παρακάμψει και υπονομεύσει το σύστημα αδειοδότησης για χρόνια και είχε απορρίψει επανειλημμένες ευκαιρίες να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του, συμπεριλαμβανομένου του χρέους που αναφέρθηκε ότι ανέρχεται σε περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ.

Η Φίτεσε εξάντλησε όλες τις επιλογές και δεν είναι πλέον επαγγελματικός σύλλογος, αλλά ο σύλλογος του Άρνεμ έχασε οριστικά την επαγγελματική του άδεια και την ελπίδα του.

Επιχειρήθηκαν πολλά σχέδια διάσωσης, νέοι σωτήρες και πιθανοί επενδυτές, αλλά τίποτα δεν σταμάτησε την πορεία…εξαφάνισης.

Ο σύλλογος, ο οποίος γιόρτασε την 133η επέτειό του στις 14 Μαΐου, θα επιστρέψει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Η Φίτεσε έπαιζε επαγγελματικό ποδόσφαιρο από το 1954. Μέχρι το 1990, η Φίτεσε είχε παίξει μόνο τέσσερις σεζόν στην Eredivisie, 25 στην Eerste Divisie και τέσσερις στην Twwede Divisie.

Στις 21 Δεκεμβρίου 1997, η Φίτεσε έπαιξε τον τελευταίο της αγώνα στο Nieuw-Monnikenhuize και μετακόμισε στην άλλη άκρη της πόλης. Ένα νέο στάδιο χτίστηκε στο Άρνεμ-Ζάιντ, με το σύνθημα «Το μεγαλύτερο θέατρο στην Ολλανδία», με σκοπό να βασιστεί στην επιτυχία της δεκαετίας του 1990.

Μετά από ένα κάτι παραπάνω από θετικό ξεκίνημα, κατά το οποίο η Φίτεσε σχεδόν έφτασε στο Champions League, ξεκίνησε η παρακμή. Ο ολλανδικός σύλλογος ξόδευε συστηματικά περισσότερα από όσα κέρδιζε, με αποτέλεσμα ένα έλλειμμα 55 εκατομμυρίων ευρώ.

Αργότερα, ανακαλύφθηκε ότι ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, τότε ιδιοκτήτης της Τσέλσι, είχε αποπληρώσει το χρέος των 117 εκατομμυρίων ευρώ της Φίτεσε. Για να αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας-όπως αναφέρει σε σχετικό της δημοσίευμα η ιστοσελίδα της πορτογαλικής εφημερίδας -A’ Bola-, ο Μεράμπ Τζορντάνια ανέλαβε ως ιδιοκτήτης, λειτουργώντας ως εντολοδόχος του Αμπράμοβιτς, μαζί με τους Αλεξάντερ Τσιγκιρίνσκ και Βαλέρι Όιφ.

Η Φίτεσε ήταν η πρώτη ολλανδική ομάδα που είχε ξένους ιδιοκτήτες το 2010, όταν ο Γεωργιανός επιχειρηματίας Μεράμπ Τζορντάνια ανέλαβε την ομάδα, με τον Ρώσο Βαλερίι Όιφ να γίνεται ο πλειοψηφικός ιδιοκτήτης το 2018.