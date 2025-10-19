Ο Ουέσλι Πατάτι στο 25ο λεπτό και ο Τρέι Πάροτ από το σημείο του πέναλτι στο 42ο λεπτό οδήγησαν σε τεράστιο «διπλό» την Αλκμάαρ στην έδρα του Άγιαξ, για την 9η αγωνιστική της Eredivisie. Στο 88΄, ακυρώθηκε μέσω Var το γκολ του Γιούρι Μπας, με το οποίο ο Άγιαξ θα μείωνε… απλώς σε 2-1. Χάρη στους τρεις βαθμούς η Αλκμάαρ ακολουθεί στο -4 από τις Φέγενορντ και Αϊντχόφεν που συγκατοικούν στο «ρετιρέ» (η Φέγενορντ έχει αγώνα λιγότερο) και προσπέρασε με +2 βαθμούς τον Άγιαξ.

Δείτε ΕΔΩ τα καλύτερα στιγμιότυπα και τα γκολ της αναμέτρησης

Μπρέντα και Τσβόλε συμβιβάστηκαν στην ισοπαλία 2-2 και μετρούν από 8 βαθμούς έκαστη σε εννέα αγώνες.

Νωρίτερα, το Σάββατο (18/10), η Αϊντχόφεν πήρε το «τρίποντο» (2-1) υποδεχόμενη τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς και «έπιασε» στην κορυφή με 22 βαθμούς τη Φέγενορντ, η οποία έχει αγώνα λιγότερο, καθώς αύριο, Κυριακή (19/10) αγωνίζεται στην έδρα της Χεράκλες.

Δείτε ΕΔΩ τα καλύτερα στιγμιότυπα και τα γκολ της αναμέτρησης

Τους τρεις βαθμούς πήρε και η Ουτρέχτη επικρατώντας εντός έδρας με 3-1 της Φόλενταμ.

Ισόβαθμες, με 14 βαθμούς έκαστη, παρέμειναν οι Ναϊμέγκεν και Τβέντε μετά την ισοπαλία με 3-3, στον αγώνα με τον οποίο «άνοιξε» η αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Eredivisie. Η Τβέντε προηγήθηκε με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ρίκι Φαν Βολφσβίνκελ στο 24ο λεπτό, αλλά ο Τόμας Ουβέγιαν ισοφάρισε σε 1-1, στο 5 λεπτά αργότερα (29΄). Στο 55΄ ο Ματς Ρότς έδωσε ξανά προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Ο Γιουσέφ Ελ Καχάτι έκανε το 2-2 για τη Ναϊμέγκεν στο 66΄, ενώ με αυτογκόλ του Βέλγου Άρνο Βερσουέρεν, οι γηπεδούχοι προσπέρασαν με 3-2 στο 83΄. Δεν κατάφεραν, όμως να διατηρήσουν την πρωτοπορία, μέχρι τη λήξη, καθώς ο Ρίκι Φαν Βολφσβίνκελ με δεύτερο εύστοχο χτύπημα πέναλτι, στο 90+2΄ επέτρεψε στην Τβέντε να φύγει με έναν βαθμό.

Σε αναμετρήσεις της 9ης αγωνιστικής της Eredivisie σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ναϊμέγκεν-Τβέντε 3-3

Ουτρέχτη-Φόλενταμ 3-1

Αϊντχόφεν-Γκόου Αχεντ Ιγκλς 2-1

Άγιαξ-Αλκμάαρ 0-2

Μπρέντα-Τσβόλε 2-2

Τελστάρ-Χέρενφεν 19/10

Γκρόνινγκεν-Σπάρτα Ρότερνταμ 19/10

Εξέλσιορ-Φορτούνα Σιτάρντ 19/10

Χεράκλες-Φέγενορντ 19/10

Βαθμολογία (σε 8 αγώνες)

Φέγενορντ 22

Αϊντχόφεν 22 -9αγ.

Αλκμάαρ 18 -9αγ.

Άγιαξ 16 -9αγ.

Γκρόνινγκεν 15

Τβέντε 14 -9αγ.

Ναϊμέγκεν 14 -9αγ.

Φορτούνα Σιτάρντ 13

Ουτρέχτη 13 -9αγ.

Σπάρτα Ρότερνταμ 10

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 10 -9αγ.

Χέρενφεν 9

Μπρέντα 8 -9αγ.

Τσβόλε 8 -9αγ.

Τέλσταρ 7

Φόλενταμ 7 -9αγ.

Εξέλσιορ 6

Χέρακλες 3