Πολύ κοντά στον 13ο του άθλο έφτασε ο «Ηρακλής της Ολλανδίας», ωστόσο το εμπόδιο της Αϊντχόφεν αποδείχθηκε ανυπέρβλητο. Η PSV, για τη 16η αγωνιστική της Eredivisie επικράτησε με 4-3 της Χέρακλες στο «Φίλιπς Στάντιον» μετά από ένα συγκλονιστικό ματς, αυξάνοντας τη διαφορά από τους διώκτες της.

Σε ένα παιχνίδι με επτά γκολ, τα τρία εκ των οποίων με πέναλτι, η ομάδα του Πίτερ Μποζ χρειάστηκε το τέρμα του Γκους Τιλ στο 81ο λεπτό για να πάρει το «τρίποντο» που την έστειλε – έστω προσωρινά – στο +9 από τη Φέγενορντ. Κι αυτό καθώς η Χέρακλες είχε καταφέρει να επιστρέψει από το 2-0 (20’πέν. Πέπι, 32’πέν. Σαϊμπάρι) και από το 3-2 (70’ Φέρμαν) με τα γκολ των Χόρνκαμπ (45’+6’πέν. 73’) και Κουλένοβιτς (60’). Δεν ήταν, όμως, αρκετά ούτε για το βαθμό της ισοπαλίας.

Στο πρώτο χρονικά ματς της 16ης αγωνιστικής, η Ναϊμέγκεν «πέταξε» δύο βαθμούς στην έδρα της εκ των ουραγών Τέλσταρ, με τις δυο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με 2-2 (21’, 61’ Χάρντφελντ – 42’ Λίνσεν, 77’ Σιογκάι). Μάλιστα, οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να είχαν πάρει και τους τρεις βαθμούς εφόσον ο Χετλί κατάφερνε να νικήσει τον τερματοφύλακα Κρετάζ στο πέναλτι του 67ου λεπτού. Στο «Γιούρομποργκ Στάντιουμ», η αποβολή του Αμεβόρ πριν το ημίωρο αποδείχθηκε κομβική, με την Γκρόνινγκεν να εκμεταλλεύεται το αριθμητικό πλεονέκτημα και να επικρατεί με 3-0 (38’, 89’πέν. Ρέζινκ, 74’ Βίλουμσον) της Φόλενταμ, «πιάνοντας» τον Άγιαξ στην τέταρτη θέση.

Τέλος, με γκολ που ετοίμασε ο Σόλα Σορετίρε και σημείωσε ο Κοστόνς μόλις στο 6ο λεπτό, η Τσβόλε επιβλήθηκε με 1-0 της Φορτούνα Σιτάρντ στο «Μακ3Παρκ Στάντιον» παίρνοντας βαθιά βαθμολογική ανάσα και βάζοντας… από κάτω την αντίπαλό της που είχε από το 59’ τον Δημήτρη Λημνιό στην ενδεκάδα της.



Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 16ης αγωνιστικής της ολλανδικής Eredivisie έχουν ως εξής:

Τέλσταρ-Ναϊμέγκεν 2-2

Γκρόνινγκεν-Φόλενταμ 3-0

Αϊντχόφεν-Χέρακλες 4-3

Τσβόλε-Φορτούνα Σιτάρντ 1-0

Σπάρτα Ρότερνταμ-Χέρενφεν 14/12

Άγιαξ-Φέγενορντ 14/12

Τβέντε-Γκόου Αχέντ Ιγκλς 14/12

Μπρέντα-Ουτρέχτη 14/12

Αλκμάαρ-Εξέλσιορ αναβολή

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Αϊντχόφεν 43 -16αγ.

Φέγενορντ 34

Ναϊμέγκεν 28 -16αγ.

Άγιαξ 26

Γκρόνινγκεν 26 -16αγ.

Αλκμάαρ 25

Ουτρέχτη 22

Τβέντε 21

Σπάρτα Ρότερνταμ 20

Τσβόλε 19 -16αγ.

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 18

Φορτούντα Σιτάρντ 18 -16αγ.

Χέρενφεν 17

Εξέλσιορ 16

Φόλενταμ 14 -16αγ.

Χέρακλες 14 -16αγ.

Τέλσταρ 12 -16αγ.

Μπρέντα 12