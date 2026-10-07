Το τελευταίο ματς του Λιονέλ Μέσι σε επίπεδο εθνικών ομάδων ένωσε ολόκληρο τον πλανήτη. Η Αργεντινή επικράτησε 3-0 του Μπενίν, με τον 39χρονο σούπερ σταρ να μοιράζει δύο ασίστ και να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι και η βραδιά ορόσημο καθήλωσε τον κόσμο και στις πέντε ηπείρους.

Την ιστορική αναμέτρηση παρακολούθησαν φίλαθλοι σε ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα με ΜΜΕ του Μπουένος Αϊρες η τηλεθέαση και τα live streaming δείχνουν πως είδαν ζωντανά το «αντίο» του Μέσι στην Αργεντινή τα ξημερώματα της Τετάρτης περισσότεροι από 3 δισ. θεατές!

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