Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό σήμερα το βράδυ (26/11), στις 22:00, μπορεί να είναι και το τελευταίο για τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, αν η ισπανική ομάδα ηττηθεί από τους Πειραιώτες.

Αν χάσει, θα απολυθεί

Η γκρίνια στα αποδυτήρια της ομάδας από τη Μαδρίτη είναι συνεχιζόμενη και αυτό συζητήθηκε χθες (25/11) και στην εκπομπή «El Chiringuito», η οποία έχει πάντα άριστη ενημέρωση σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της «βασίλισσας». Σε αυτή την εκπομπή είχε παραχωρήσει συνέντευξη ο πρόεδρος της ομάδας, Φλορεντίνο Πέρεθ, όταν είχε ξεσπάσει το θέμα της European Super League το 2021.

«Αν η Ρεάλ χάσει από τον Ολυμπιακό ο προπονητής θα απομακρυνθεί», υποστήριξε ο σχολιαστής, Πίπι Εστράδα, για να προσθέσει ότι η υπομονή της διοίκησης εξαντλείται καθώς από την αρχή της σεζόν, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, η ομάδα δεν πείθει με την απόδοσή της.

Ο σχολιαστής στην εκπομπή «El Chiringuito» αποκάλυψε ότι ο Φλορεντίνο Πέρεθ και ο γενικός διευθυντής της Ρεάλ Μαδρίτης, Χοσέ Άνχελ Σάντσες, συζήτησαν και κατέληξαν σε απόφαση σχετικά με το μέλλον του Βάσκου τεχνικού.

Συνομιλία υψηλής έντασης

Ο Ισπανός σχολιαστής έκανε λόγο για «συνομιλία υψηλής έντασης», όπου πάρθηκαν δραστικές αποφάσεις. Σημειώνεται ότι πριν από λίγο καιρό, ο Εστράδα είχε τονίσει ότι η πίστωση χρόνου για τον Τσάμπι Αλόνσο θα είχε διάρκεια μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, μέχρι και το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι, οπότε και θα κρινόταν το μέλλον του στην ομάδα.

Πάντως, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που παρουσίασε στην εκπομπή, η διοίκηση της ομάδας ενδέχεται να κινηθεί νωρίτερα. Όπως και να έχει, λίγες ώρες έμειναν μέχρι τη λήξη του αγώνα στο φαληρικό στάδιο και θα φανεί αν δικαιωθεί ή όχι ο σχολιαστής.