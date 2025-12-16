Ένα ομοφοβικό σχόλιο δέχτηκε ο ποδοσφαιριστής της Μπέτις, Αϊτόρ Ρουιμπάλ, την ώρα που μιλούσε ζωντανά στην ισπανική τηλεόραση.

Πιο συγκεκριμένα μετά τη λευκή ισοπαλία (0-0) με τη Ράγιο Βαγεκάνο, για τη 16η αγωνιστική της LaLiga, ο μπακ των «βερδιμπλάνκος» έκανε δηλώσεις, όταν ένας οπαδός του φώναξε ειρωνικά «βάψε τα νύχια σου».

Ο Ρουιμπάλ πάντως διατήρησε τη ψυχραιμία του και απλά αρκέστηκε να τον χαρακτηρίσει ομοφοβικό.

Αργότερα, ο ίδιος υποβάθμισε το περιστατικό, τονίζοντας πως τέτοιου είδους σχόλια δεν τον επηρεάζουν, καθώς –όπως είπε– είναι κάτι που συμβαίνει συχνά στα γήπεδα και δεν του δίνει πια σημασία.