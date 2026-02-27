Η Φενέρμπαχτσε το πάλεψε κόντρα στην Νότιγχαμ Φόρεστ επικρατώντας με 2-1 στο «Σίτι Γκράουντ» όμως δεν ήταν αρκετό και έτσι αποκλείστηκε από την συνέχεια του Europa League. Οι οπαδοί της Τούρκικης ομάδας φαίνεται να μην πήραν και πολύ καλά αυτόν τον αποκλεισμό.

Μετά το φινάλε της εν λόγω αναμέτρησης εικονές μαρτυρούν πως η κερκίδα που φιλοξενούσε τους φίλους της Φενέρ στο «Σίτι Γκράουντ» είχε υποστεί σοβαρές ζημιές πιθανότατα από τους Τούρκους οπαδούς ως μία αντίδραση ίσως για τον αποκλεισμό.

