Επίθεση από οπαδούς της Μαρσέιγ δέχθηκε το πούλμαν που μετέφερε την αποστολή της Λιόν στο «Βελοντρόμ», με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο πρόσωπο ο τεχνικός των «λιονέ», Φάμπιο Γκρόσο.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης για τη 10η αγωνιστική της Ligue 1 οι εικόνες που βγήκαν στη δημοσιότητα προκαλούν σοκ. Οι οπαδοί των γηπεδούχων εξαπέλυσαν επίθεση με πέτρες στην αποστολή και το όχημα των φιλοξενούμενων, προκαλώντας πολλές υλικές ζημιές, αφού πολλά ήταν τα τζάμια έσπασαν.

Τα μισά από τα παράθυρα της δεξιάς πλευράς του οχήματος διαλύθηκαν, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο ο τεχνικός της Λιόν, Φάμπιο Γκρόσο, ο οποίος και διακομίστηκε στο ιατρείο του γηπέδου αιμόφυρτος.

Fabio Grosso getting treated after being the team-bus was attacked by the Marseille fans. pic.twitter.com/n7e4A3PtMJ

Η «Equipe» αναφέρει πως και ο βοηθός του Ιταλού τεχνικού, Ραφαέλε Λόνγκο, τραυματίστηκε, ενώ αρκετοί είναι οι παίκτες που φέρονται να έχουν μικροτραυματισμούς.

Ακολούθησε σύσκεψη των αρμόδιων φορέων στο «Βελοντρόμ» και υπήρξε επίσημη ενημέρωση ότι το ματς αναβάλλεται. Λίγα λεπτά μετά, ο διαιτητής της αναμέτρησης Φρανσουά Λετεσιέ επιβεβαίωσε την εξέλιξη λέγοντας:

«Αφότου διαπιστώθηκε τραυματισμός μελών της Λιόν, λάβαμε υπόψη την βούληση του συλλόγου να μην ξεκινήσει το ματς και το ισχύον πρωτόκολλο. Έτσι, πάρθηκε η απόφαση να μην διεξαχθεί το παιχνίδι. Θα συνταχθούν οι απαραίτητες αναφορές και στη συνέχεια το λόγο θα έχουν τα αρμόδια όργανα».

@SteakforPodcast 🚨 OM – OL pre-match: the @OL bus was stoned, injured Fabio Grosso is being treated.

It appears the crazies are completely out of control. https://t.co/DPmhTMyegg

— William (@ChurlishPhil) October 29, 2023