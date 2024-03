Σοβαρά επεισόδιο καταγράφηκαν το βράδυ της Τετάρτης (6/3) στη Λισαβόνα. Οι οπαδοί της Αταλάντα που βρέθηκαν στην Πορτογαλία για το ματς του Europa League με την Σπόρτινγκ, συγκρούστηκαν με τους οπαδούς της Ρέιντζερς που βρίσκονται στη Λισαβόνα για το ματς του με την Μπενφίκα για την ίδια φάση της διοργάνωση.

Στο βίντεο καταγράφηκαν σκληρές εικόνες με μάχες σώμα με σώμα και την αστυνομία απούσα.

Rangers chasing Atalanta in Lisbon last night, after Atalanta attacked the hotel were Rangers fans are staying pic.twitter.com/4GIUujmdEk

— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) March 7, 2024