Μεγάλη ένταση δημιουργήθηκε στην προπόνηση της Σάντος, όταν περίπου 100 οπαδοί της ομάδας εισέβαλαν στο προπονητικό κέντρο για να ζητήσουν το λόγο από τους ποδοσφαιριστές, για τις απογοητευτικές εμφανίσεις τους.

Την αντίδραση των συγκεκριμένων οπαδών προκάλεσε η απογοητευτική φετινή πορεία της Βραζιλιάνικης ομάδας, με 100 μέλη από λέσχες φίλων του κλαμπ να φτάνουν στα όριά τους με την υπάρχουσα κατάσταση και να εισβάλλουν στην τελευταία προπόνηση της Σάντος για να τα ψάλλουν στους ποδοσφαιριστές.

Ορισμένα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media έχουν καταγράψει τη στιγμή που οι οπαδοί βρίσκονται στο προπονητικό κέντρο της Σάντος, με τις Αστυνομικές Δυνάμεις να καταφτάνουν μετά από λίγη ώρα για να τους απομακρύνουν από το σημείο.

Muitos carros da Polícia Militar do lá externo do CT Rei Pelé após a chegada de uma das organizadas aqui no CT Rei Pelé… #deolhonopeixe pic.twitter.com/vexQA7xf9F

