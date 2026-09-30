Ο Γιαν Πολ Φαν Χέκε δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε και τέθηκε οριστικά εκτός από την αναμέτρηση της Ολλανδίας με την Ελλάδα στην Τούμπα, την Πέμπτη (01/10, 21:45), για την 3η αγωνιστική του Β’ ομίλου της League A του Nations League.

Ο Ολλανδός αμυντικός είχε αποχωρήσει με ενοχλήσεις από την προπόνηση της Τετάρτης (30/09), γεγονός που είχε καταστήσει αμφίβολη τη συμμετοχή του στο παιχνίδι της Θεσσαλονίκης.

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