Στο ΝΒΑ θα ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν ο Μάριο Χεζόνια, που έπεισε με τις εμφανίσεις του το front office των Κλίβελαντ Καβαλίερς για να μετατρέψει σε εγγυημένο το συμβόλαιο που υπέγραψε στην αρχή της σεζόν.

Οριστικό τέλος στο σήριαλ σχετικά με το μέλλον του Μάριο Χεζόνια βάζουν οι Καβαλίερς. Η ομάδα του Οχάιο έμεινε ευχαριστημένη από τις φετινές εμφανίσεις του Κροάτη φόργουορντ έπειτα από 14 παιχνίδια τη φετινή σεζόν, μετατρέποντας σε εγγυημένο το συμβόλαιό του για το υπόλοιπο της σεζόν, βάζοντας «φρένο» στα σενάρια που τον ήθελαν να επιστρέφει στην Ευρώπη.

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