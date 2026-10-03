Με την ισοπαλία 1-1 κόντρα στην Γαλλία έφυγε η Ιταλία από το Stade de France, στο μεγάλο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου της League A του Nations League.

Οι «ατζούρι» έδειξαν χαρακτήρα για δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι, αφήνοντας πίσω τους την προβληματική πρεμιέρα απέναντι στο Βέλγιο.

Οι Γάλλοι, που αγωνίστηκαν χωρίς τον τραυματία Κιλιάν Εμπαπέ, προηγήθηκαν στο 55’ με τον Μάικλ Ολίσε, όμως η Ιταλία απάντησε στο 68’ με τον Αλεσάντρο Μπαστόνι, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

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