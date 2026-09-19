Ο Ντίνος Μαυροπάνος ήταν ο άνθρωπος του αγώνα στο μυθικό ντέρμπι μίσους ανάμεσα στη Μίλγουλ και την Γούεστ Χαμ. Ο Έλληνας αμυντικός ισοφάρισε σε 2-2 για τα «σφυριά» στο ντέρμπι που διεξήχθη στην έδρα της Μίλγουολ, για την 8η αγωνιστική της Championship, μετά από 14 ολόκληρα χρόνια.

Στο Ντεν οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Τέιλορ (16′), ενώ ο Νέγκλι έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

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