Το Μουντιάλ του 2010 στη Νότια Αφρική έμεινε στην ιστορία για το πρώτο χρυσό αστέρι της Ισπανίας, τον εκκωφαντικό θόρυβο από τις βουβουζέλες και την απίθανη, απρόβλεπτη μπάλα «Jabulani». Ωστόσο, ο απόλυτος πρωταγωνιστής εκείνης της διοργάνωσης δεν φορούσε ποδοσφαιρικά παπούτσια, δεν σκόραρε γκολ και δεν βρισκόταν καν μέσα στα γήπεδα, αφού ολόκληρος ο πλανήτης υποκλίθηκε στον Πολ, το πιο διάσημο χταπόδι στην ιστορία, που κατάφερε να κλέψει τη δόξα από τους Μέσι, Ρονάλντο και Ινιέστα.

Μία από τις πιο παράδοξες ποδοσφαιρικές ιστορίες «γεννήθηκε» στο Μουντιάλ του 2010 στη Νότια Αφρική, σε μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις όλων των εποχών, που χαρακτηρίστηκε από σπουδαίους παίκτες στο απόγειο της καριέρας τους, απίστευτα σκηνικά, καταπληκτικά παιχνίδια και μία απίθανη ιστορία με πρωταγωνιστή ένα χταπόδι, το οποίο άφησε ολόκληρο τον κόσμο άναυδο, μονοπωλώντας το ενδιαφέρον με τις συνεχόμενες αλάνθαστες προβλέψεις του.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr