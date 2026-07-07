Η Αργεντινή έπαιξε με τη… φωτιά στο παιχνίδι της με την Αίγυπτο, για τη φάση των «16» του Mουντιάλ, ωστόσο δεν κάηκε.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια, λίγο έλειψε να πέσει θύμα μεγάλης έκπληξης κόντρα στους μαχητικούς «Φαραώ», καθώς έχανε με 2-0 σκορ μέχρι το 79ο λεπτό, ωστόσο πραγματοποιώντας την «ανατροπή του αιώνα» γύρισε τούμπα το ματς στο τέλος και πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τους «8» της διοργάνωσης με το γκολ του Ένζο Φερνάντεζ στο 90+3’.

Έτσι, ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει την προσπάθειά του να διατηρήσει την «αλμπισελέστε» στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, έχοντας χάσει πάντως απόψε τη… μισή του ζωή, προτού λυτρωθεί η ομάδα του.

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