Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον αποχωρεί από το Βελιγράδι έπειτα από μία διετία που σημαδεύτηκε από πολλές αναταραχές στο εσωτερικό των ασπρόμαυρων, με τον Αμερικανό γκαρντ να αποχαιρετάει μέσα από ανάρτηση και μήνυμα τους φίλους της ομάδας του Βελιγραδίου.

Στο «αντίο» του, ο Ντουέιν Ουάσινγκτον έκανε έναν απολογισμό της διετούς, γεμάτης προκλήσεις και έντονων στιγμών, πορείας του στην Παρτίζαν, ξεκαθαρίζοντας ότι παρά τις φήμες και τις ανακριβείς ιστορίες που γράφτηκαν για εκείνον, ο ίδιος ξέρει την αλήθεια και έδωσε το 100% για την ομάδα, παλεύοντας με τραυματισμούς, κριτική και αναλαμβάνοντας πάντα τις ευθύνες του.

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