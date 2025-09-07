Το κτήριο στο οποίο στεγάζεται το διαμέρισμα του Χεόρχι Σουντάκοφ, στο Κίεβο, υπέστη ζημιές από τον βομβαρδισμό που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανέφερε ο ίδιος ο διεθνής Ουκρανός ποδοσφαιριστής.

Ο 23χρονος άσος βρίσκεται στην αποστολή της εθνικής ομάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δημοσίευσε όμως στο Instagram φωτογραφίες από τη ζημιές στο διαμέρισμά του, ενώ την είδηση επιβεβαιώνουν και ουκρανικά ΜΜΕ.

Ο διεθνής μέσος αγωνίστηκε τον περασμένο με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ απέναντι στον Παναθηναϊκό, στα προκριματικά του Europa League, ενώ στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στην Μπενφίκα.

Η Ρωσία εξαπέλυσε χθες τη νύχτα τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο από την έναρξη του πολέμου. Ενα κεντρικό κυβερνητικό κτίριο χτυπήθηκε, με συνέπεια τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων. Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι επλήγησαν τουλάχιστον τέσσερις πολυκατοικίες. Δεν έχει διευκρινιστεί σε ποια από αυτές βρισκόταν το διαμέρισμα του Σουντάκοφ.